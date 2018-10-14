Lezzet Festivali’nin son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi

ADANA'da bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali'nin son gününde de ziyaretçiler açılan stantlara yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ve dünya lezzetlerinin sergilendiği stantlarda uzun kuyruklar oluştu.Adana Valiliği, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında düzenlenen festivale son günde de güzel havayı fırsat bilen vatandaşların ilgisi yoğundu. Adana kebabı başta olmak üzere birçok yöresel ve dünya lezzetleri festivalde ziyaretçiler tarafından tadıldı. Aileler çocuklarıyla hem yemek yedi, hem de festival kapsamındaki etkinliklerde eğlendi.DİLEK AĞACINA İSTEKLERİNİ YAZDILARSeyhan İlçe Belediyesi tarafından festival alanına yerleştirilen dilek ağacına özellikle genç kızlar yoğun ilgi gösterdi. Ağaç üzerine küçük kağıtlara yazılarak asılan “Dişçi olmak istiyorum, sevgilime kavuşmak istiyorum” gibi dilekler görenleri gülümsetti.

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