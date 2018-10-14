Lezzet Festivalinde Pozantı damgası

Malik GÖDELİNER - Onur Can BULAT/ADANA, ()-ADANA'da bu yıl 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla 2’ncisi gerçekleştirilen ‘Adana Lezzet Festivali’ne Pozantı İlçesinin standı damga vurdu.

Pozantı İlçe Belediyesi'nin açtığı lezzet standında, bin 400 rakımda yetişen doğal ve organik ürünler olan çilek, bal, cevizli pekmez sucuğu, elma, tarhana, köy domatesi, meyve reçelleri ve üzüm pekmezi festivale katılanların yoğun ilgisine neden oldu. Özellikle ilçenin Karakışlakçı Mahallesinde yetişen çilekler, kilosu 10 liradan ziyaretçiler tarafından satın alındı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖZEL İLGİ

Sepetlere özenle dizdiği çilekleri katılımcılara ikram eden Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Adana'mızın gastronomi değeri yüksek olan yerel lezzetlerinin hak ettiği değerini bulabilmesi ve turizm değerine katkı sunması amacı ile düzenlenmiş olan Adana Lezzet Festivalinin gereken ilgi ve desteği gerek ulusal ve yerel basın kuruluşları, tanınmış önemli gastronomi uzmanları ve aşçıların maharetli sunumları ile layıkıyla tanıttığını düşünüyorum. Bu Lezzet Festivalinin yerel ürün çeşitliliği ve lezzetleriyle en dikkat çeken stantlarından birisinin Pozantı Belediyesi standı olması, yoğun ilgi ve destek görmüş olması, köylülerimizin yerel lezzetlerinin ekonomik karşılığını almış olması Belediye Başkanı olarak beni ziyadesi ile memnun etmiştir. Bizzat Belediye Başkanı olarak satışta, sunum ve diyalogda yerel satıcılarımıza destek olmak ve yanlarında bulunmak hem onları moral ve motivasyon anlamında zenginleştirdi, hemde halktan takdir topladı” dedi.

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