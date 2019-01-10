Lezzet elçileri yarışmaya hazırlanıyor

ALANYA, () - MUTFAK Mirası Alanya sistem çatısı altında yöresel yemeklerin tanıtım amacı ile pek çok platformda etkinliklere katılan Alanya Belediyesi, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda Alanya'yı temsil edecek.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kurulan Alanya Yemek Elçileri Topluluğu; Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği'nin (AGEB) düzenlediği etkinlik programında '869 Yerliyse, Yeriz' organizasyonun içerisinde Alanya'yı temsil etmeye hazırlanıyor. AGEP Başkanı Mustafa Erol'dan gelen resmi davet üzerine hazırlıklara başlayan topluluk yapılacak yemekler ve gerekli hazırlıklarla ilgili toplantı yaptı. Mutfak Mirası Alanya Lezzet Elçileri 17 Ocak 2019 Perşembe günü ANFAŞ Antalya'da diğer yörelerden gelecek hanımlarla yarışmaya katılarak keyifli ve renkli bir çalışma yapacak.

Gelenekten Geleceğe Anadolu Yemekleri Yarışması'nda gülüklü çorbadan laba dolmasına taratorlu patlıcandan öksüz helvasına kadar pek çok yöresel yemek yapılacak. Alanya'ya ödülleri toplayarak dönmek istediklerini ve bu fırsatı veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ettiklerini söyleyen lezzet elçileri, son derece heyecan ve onur duyduklarını dile getirdi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, hanımların heyecanına ortak olduklarını, Mutfak Mirası Alanya sistem çatısı altında yemek kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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