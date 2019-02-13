Lezzet Akademisi, ilk mezunlarını verdi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-LKIRKLRELİ’ nin Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği, katılımcılara meslek kazandırma ve kendilerini geliştirmeleri için aşçılık, pastacılık, servis, sunum ve benzeri eğitimlerin verildiği kursların tamamlanmasının ardından ilk mezunlara belgeleri verildi.

Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde (LYLA) 3 Aralık 2018’de başlayan kurslar sona erdi. 9 hafta süren kurslara 40 kişi katılım sağladı. Katılımcılara belgeleri Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan tarafından verildi. Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisindeki (LYLA) kurslar önümüzdeki dönmelerde de devam edecek.

Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde(LYLA), gastronomi alanında temel bilgileri öğreterek yaratıcılığın ortaya çıkmasına olanak tanımak üzere; yeme-içme kültürü ve adabı konularında bilinç uyandırmak, bilinci artırmak, bu kapsamda doğru ve ekonomik malzeme seçimi-pişirme teknikleri, menü düzenleme, servis ve sunum incelikleri gibi konularda eğitim veriliyor.