Levent Piriştina: Buca için atılacak her adıma yürekten destek olacağım

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'in Buca ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın yerine Suat Nezir aday gösterildi. Nezir'in aday gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Piriştina, Buca için atılacak her adıma bundan sonra da yürekten destek olacağını belirtti.

Dün (cumartesi) yapılan CHP Parti Meclisi toplantısının ardından, Buca'nın belediye başkan adayı netleşti. CHP PM, Buca'da mevcut Başkan Levent Piriştina'nın yerine Suat Nezir'i aday gösterdi. Nezir'in aday gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Piriştina, bundan 5 yıl önce göreve geldiğini hatırlattı, Buca için bir hayal kurduğunu ve bu hayali halktan aldığı güçle gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalıştığını söyledi. Sadece 'Buca' diyerek gecesini gündüzüne kattığını belirten Piriştina, "Bu onurlu yolda yürürken gün geldi hep birlikte güldük, gün geldi omuz omuza verdik, hep tek yürek olduk. Her yeni projede kentimiz biraz daha şahlanırken, aynı heyecanı yaşadık. Buca'da tüm yüzler gülsün isterken ne güzel anılar biriktirdik" dedi.

Buca için atılacak her adıma bundan sonra da yürekten destek olacağını söyleyen Levent Piriştina, "Bugün olduğu gibi yarın da partimin çatısı altında Atatürk ilkeleri ışığında çalışmalarımızı sürdürecek, CHP'nin başarısı için sizlerle el ele gönül gönüle olmaya devam edeceğim. Bu şerefli yolda yürürken, bizlere destek veren partililerimize, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma, basın mensuplarına ve siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Partimizin belediye başkan adayı sayın Suat Nezir'e başarılar dilerken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI