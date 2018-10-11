Letonyalı turizmcilere Kemer tanıtıldı

KEMER, () - KEMER Belediyesi ilçenin tarihi, turistik ve doğal zenginlikleriyle otel ve tatil köylerini Letonya'dan gelen seyahat acentesi yetkilileriyle gazetecilere tanıttı.

Letonya'nın Rigas kentinde 2-4 Şubat tarihlerinde düzenlenen Balttour Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmelerde alınan işbirliği kararı gereği Letonya'dan gelen heyet Kemer'de misafir edildi. Kemer Belediyesi, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Kemer, Letonya'nın önde gelen seyahat acentelerinin CEO ve müdürleriyle turizm gazetecilerine tanıtıldı. Phaselis, Çıralı, teleferik turu ile Tahtalı Dağı, kent merkezi, ilçenin önde gelen otel ve tatil köyleri gezdirilen konuklara, ilçedeki tarihi eserler, turistik yerler, doğal güzellikler ve tesislerin kalitesi hakkında detaylı bilgiler verildi. 2 gün boyunca Kemer'de kalan Letonyalı turizmciler, birinci gün Kemer Belediye Başkan vekili Özcan Çeliktaş tarafından, ikinci gün ise Letonya Fahri Konsolosu ve Kemer Belediye Meclis Üyesi Nurdan Aslı Bayar Ulukapı tarafından yemekte ağırlandı.

KONUK HEYETE TEŞEKKÜR

Letonyalı seyahat acentesi yetkililerine ve gazetecilere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün selamlarını ileten Başkan vekili Özcan Çeliktaş, heyet üyelerine Kemer'i tanıtıcı çeşitli materyaller hediye ederken, THY Letonya Yetkilisi Vesma Landsmane ise Çeliktaş'a teşekkür ederek Letonya'yı tanıtıcı çeşitli hediyeler verdi.

KEMER'E HAYRAN KALDILAR

Letonyalı seyahat acentesi yetkileri Kemer'i çok beğendiklerini belirterek, gelecek yılki tatil paketi satışlarında Kemer ilçesini başlıca seçenekleri arasına alacaklarını kaydetti.

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