Legolarla suyun yolculuğunu anlattılar

BİLİM Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego League Jr. - 4. Türkiye Fuarları etkinliğine katılan 6-10 yaş arası çocuklar oyun legolarıyla "Suyun Macerası" temalı projelerini sundu.

Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" adıyla 2014 yılından beri düzenlenen etkinliğin bu yılki etaplarından biri fuarizmir’de gerçekleşti. Etkinlikte 6 - 10 yaş arası çocuklardan oluşan 20 takım yer aldı. First Lego League Jr. (FLL Jr.) - 4. Türkiye Fuarları’nda çocuklar mekanik lego setlerini kullanarak "Suyun Macerası" adlı temaya uygun tasarladıkları modeller ile birlikte yaratıcı çözüm önerileriyle etkinliğe katıldı. Çocuklar bu yılki tema kapsamında suyun nereden geldiği, kendilerine nasıl ulaştığı, temiz olup olmadığı, suyu akıllıca kullanmanın neden önemli olduğu gibi sorulara çözüm aradılar. Suyun yolculuğunun bir bölümünü iyileştirmek için kendi çözümlerini hareketli bir lego modeli üzerinden tasarlayan çocuklar, projelerini paylaştılar. Etkinlikte derecelendirme yapılmadı, tüm takımlara katılımlarından dolayı çeşitli dallarda madalya ve kupaları verildi. Çocuklar Fuar İzmir D Holü’nde oluşturulan alanda çeşitli oyunlar oynayıp resim yapma imkanı da buldular. Gönüllerince eğlenen çocuklar, müzikler eşliğinde dans etti. Türkiye’de 24 Mart- 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında 10 farklı kentte düzenlenecek 24 fuar sonunda toplam 380 takım bir araya gelecek. Dünyanın en büyük çocuk organizasyonlarından biri olan, her yıl yeni ve heyecan verici bir konu, eğlenceli ve yaratıcı çözümlerle dikkat çeken First Lego League Jr. bugüne kadar 41 ülkeden 68 bin çocuğu buluşturdu.

İZMİR, ()

