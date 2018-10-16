Leenane'in Güzellik Kraliçesi, Antalya'ya geliyor

ANTALYA, () - Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur'un oynadığı, Afife Ödülleri'nde dört dalda ödül alan 'Leenane'in Güzellik Kraliçesi' adlı oyun, Antalyalı tiyatroseverle buluşuyor.

İrlandalı yazar Martin McDonagh'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Leenane'in Güzellik Kraliçesi, 5 Kasım günü saat 20.30'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrolarında 2000'li yılların başında perde açan Leenane'in Güzellik Kraliçesi, sekiz sezon sahnelendi, gişe ve ödül rekorlarına koştu. Oyunun biletleri Biletix, Nabu Kitap-Sahaf, Kırmızı Kalem sanat ve Hacı Saad Restoran'dan temin edilebiliyor.

ANNE- KIZ ÇELİŞKİSİ

İrlanda'da Leenane kasabasında, diğer iki kız kardeşi evlenmiş olan Maureen, tepedeki evde annesi Mag'le birlikte yaşamaktadır. Anne- kız arasındaki sevgi ve nefret çelişkisi, Maureen'in aşık olmasıyla iyice belirginleşir. Mag'in kızını, kızının da sevgilisini yitirme korkuları durumu iyice çıkmaza sokar.

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