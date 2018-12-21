'LC Waikiki Aile Buluşmaları' Trabzon’da

TRABON,()-TRABZON’da, LC Waikiki ve Hürriyet Kitap işbirliği ile hayata geçirilen 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesi kapsamında, markanın reklam yüzü İrem Helvacıoğlu ve Dr. Şirin Seçkin cumartesi saat 14:00’da Trabzonlu vatandaşlarla bir araya gelecek.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. LC Waikiki ve Hürriyet Kitap işbirliği ile hayata geçirilen 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesi kapsamında, LC Waikiki’nin reklam yüzü İrem Helvacıoğlu ve Dr.Şirin Seçkin, cumartesi saat 14:00’da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde Trabzonlu vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlikte, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Dr. Şirin Seçkin ve LC Waikiki’nin reklam yüzü İrem Helvacıoğlu ile birlikte 'Mutluluğun temeli çocukluk' konusu konuşulacak.