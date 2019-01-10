ADIYAMAN'da, lastik ve hayvan yüklü kamyonetler tehlike saçtı.

Olay, öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezine ilerleyen lastik yüklü 27 AJH 99 plakalı kamyonet sürücüleri tehlikeye düşürürken olası kazalara davetiye çıkarttı. Turgut Reis Mahallesi'nden şehir merkezine ilerleyen 02 MA 135 plakalı kamyonette yüklü olan koyunlarla ile trafikte ilerlemesi sürücüler tarafından hayretler ile izlendi. Her iki kamyonette hiç bir önlem alınmadan trafikte ilerlerken bir süre sonra ara sokaklarda gözlerden kayboldu.

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