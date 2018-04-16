Lara TSM korusu büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - 'LARA Türk Sanat Müziği Korosu'nun, Erol Sayan Besteleri Konseri'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki konsere, bestekâr ve söz yazarı 82 yaşındaki Erol Sayan onur konuğu olarak katıldı. Tüm koltukların dolduğu konserin sunumunu kanun sanatçısı Gazanfer Eryüksel üstlendi. Konserin ilk bölümü koronun seslendirdiği Erol Sayan'ın bestesi 'Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Burada' adlı şarkıyla başladı.

Bu bölümde 'Güle Sorma O Bilmez Aşkı Sevdayı', 'Sevdiğimi Söylesem de Sen Bilemezsin', 'Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin', 'Yine Yakmış Yar Mektubun Ucunu', 'İki Kızımız Olsa', 'Bağ Gölgelenir Güller Açar', 'Kalbe Dolan İlk Bakış', 'Sevgilim Desen Bana', 'Hep Ağlattı Beni Kaderim', 'Cici Kız' adlı şarkılar yorumlandı.

Konserin ikinci bölümünde ise 'Kordon Boyu', 'Yoksun Diye Bahçemde Çiçekler Açıyor', 'Aşk Denilen Ateş', 'Petek Petek Bal Gibisin', 'Kalbimde Yerin', 'Kadehinde Zehir Olsa', 'Unuttum Artık', 'Gül Yüzünde Güller Solsa', 'Unuttum Artık', 'Ömrümüzün Baharı', 'Açılır Gonca Gül' adlı şarkılar paylaşıldı.

Koronun kurucusu Gülşen Akdağ, alkış yağmuru eşliğinde sona eren konserin onur konuğu bestekâr Erol Sayan'a teşekkür plaketi sundu.

FOTOĞRAFLI