Lara Plajı ve çamlık alanı temizlediler

ANTALYA, () - SANAT, kültür, eğitim ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarının yanı sıra çevre sahasında da önemli projeleri hayata geçiren Aspendos Rotaract üyeleri, Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği (ANTED) işbirliğinde dünyaca ünlü Lara Halk Plajı ve çamlık alanında çevre temizliği yaptı.

Çevre kirliliğini engellemek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla 'Çöpsüz Bir Dünya' adlı proje geliştiren Aspendos Rotaract Başkanı Gizem Duran, ANTED Kurucu Başkanı Ayşın Duran, ANTED Dönem Başkanı Sümeyra Yılmaz ve Aspendos Rotary Başkanı Ebru Yiğitalp ile üyeler, geçen pazar günü dünyaca ünlü Lara Halk Plajı'nda buluştu. Ellerinde çöp poşetleriyle plaj ve çamlık alanı temizleyen gönüllülere çevreden de katılımlar oldu.

Gizem Duran, projeyi Aspendos Rotaract Kulübü ve ANTED Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Duran, "Bu farkındalık çalışmasında bize destek veren üye ve gönüllü katılımcılara teşekkür ederiz. Çöpsüz bir dünya için attığımız adım ile farkındalığın sürekliliğini sağlamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğimizi ve tüm gönüllülerin desteğini beklediğimizi iletmek isteriz" dedi.

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