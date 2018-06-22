Lapseki'nin geleneksel hayırı yapıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, hayır programı düzenlendi.
Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen hayıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Lapseki AK Parti ilçe Başkanı Halil Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hayır, okunan duaların ardından yaklaşık 10 bin kişiye pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.
Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()
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