Lapseki'de Tarihi Çınaraltı Meydanı restore edilecek

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Tarihi Çınaraltı Meydanı, 'Eski Lapseki Hayat Buluyor' projesi kapsamında yeniden restore edilecek.

Lapseki Belediye Meclisi, Tarihi Çınaraltı Meydanı'nın 'Eski Lapseki Hayat Buluyor' projesi kapsamında yeniden restore edilmesi için olağanüstü toplandı. 25 bin metrekare alanda yapılacak yeni düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla Tarihi Çınaraltı Meydanı'nın eski dokusu yeniden canlandırılacak. Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla birlikte öncelikli olarak turizmin gelişmesini hedeflediklerini belirterek, esnafa ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Toplantıda, meclis üyeleri projenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak Tarihi Çınaraltının yeni yüzünün yer aldığı slaytı izledi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen proje Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderildi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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