Lapseki'de muhtarlar, 'Troya Hazineleri Asırlık Hasret' belgeselini izledi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde muhtarlar, 'Troya Hazineleri Asırlık Hasret' belgeselini izledi.

Lapseki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı salonunda izlenime sunulan belgeseli muhtarlar ile birlikte, Lapseki Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve ilçe protokolü de izledi.

2018 Troya Yılı'nın Çanakkale'ye büyük katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Troya yılı boyunca Çanakkale'nin kültürel ve sosyal yönden tanıtılmasına emek veren ve ilimizin birçok yatırıma kavuşmasını sağlayan Vali Orhan Tavlı'ya, Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na, filmin yönetmenine ve belgeselin hazırlanmasına sponsor olanlara teşekkür ederim" dedi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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