Lal renkler resim sergisi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Belediyesi sanat galerisinde “Lal renkler, her dili konuşur ”adlı resim sergisi açıldı.

Serginin açılışına İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, resim sanatçıları Binnur Kaska, Arzu Şen ve davetliler katıldı. İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, serginin açılmasında emeği geçenleri kutlayarak, "Belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman büyük önem veriyoruz. Düzenlediğimiz el sanatları kursları ile birçok bayan kursiyerimize çeşitli eğitimler veriliyor. Bu kurslarımızda çok yetenekli kursiyerlerimiz yetişiyor. Sizlerde böylesine güzel ve anlamlı bir sergiyi kentimizde açtığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Resim Sanatçısı Binnur Kaska ise ilk kişisel resim sergisini İskenderun’da açtıklarını belirterek, ”Sergimiz 17- 19 Ekim tarihlerinde İskenderunlu sanat dostlarıyla buluşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde 50 den fazla karma sergiye katıldım. İlk kişisel sergimi ise İskenderun’da gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim “diye konuştu. Davetliler açılışının ardından sergilenen resimleri inceldi.

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