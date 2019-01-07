Kuzgun'un 8'inci sergisi açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM Hatice Oya Kuzgun'un 8'inci kişisel yağlıboya sergisi açtı.

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin kurdelesini ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, ressam Hatice Oya Kuzgun birlikte kesti. Yazar- ressam Hatice Oya Kuzgun'un 25 yağlıboya çalışması eserinin yer aldığı sergiye sanatçı ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Resmin yanı sıra 'Güllük'te Akşam', 'Ödünç Umutlar', 'Islıklı Yalanlar', '"Hz. Meryem'in Ada Çayı', 'Aynada Zamanlar', 'Gündüz Düşleri', 'Su Yangını' adlı öykü kitapları da bulunan Kuzgun, soyut resimlerini fiziksel gerçeklikten öteye geçip, ruhsal bir anlayışla hayal gücüne dayanarak ortaya çıkarıyor.

ANSAN üyesi de olan Kuzgun'un yayımlanmış öykü kitapları ve sanat çalışmaları hakkında bilgi veren ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, "Kendisi aynı zamanda bir eğitimci. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Hatice Oya Kuzgun'un son bir yıldaki çalışmalarının yer aldığı sergi, 15 Ocak'a kadar açık kalacak.

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