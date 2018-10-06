Kuzey Deniz Saha Komutanı Ertem’den, Vali Tavlı'ya ziyaret

KUZEY Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tavlı, Tümamiral Tayyar Ertem'e teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Vali Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem’e, Difenbahya yaprağı üzerine Troya Atı temalı tablo ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın “TROY” adlı kitabını hediye etti.

ÇANAKKALE, ()

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