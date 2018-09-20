Kuyumcuya sahte altın zincir satmaya çalışırken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da gittiği AVM'de kuyumcuya sahte altın zinciri satmak isteyen C.K., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Kuyumcu dükkânına giden C.K., sahte zinciri altın diye kuyumcuya bozdurmak istedi. Kuyumcu zincirin sahte olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından kuyumcu dükkânında yakalanan C.K., gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.K.'nin, aynı gün içinde başka bir kuyumcuya da zinciri satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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