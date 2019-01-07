Kuyumculuğu öğreniyorlar

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AZİZE Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'nde (AKHEM) açılan 'kuyumculuk teknolojisi' kursunda 75 kursiyer eğitim görüyor.

Muratpaşa ilçesindeki AKHEM binasında devam eden 'kuyumculuk teknolojisi' kursuna çoğunluğu kadın 75 kursiyer katıldı. Kurs öğretmeni Seda Yalçın, telkari, hasır örme, kazaziye, mıhlama, takı tasarımı, mum modelaj gibi pek çok tekniğin öğretildiğini belirtti.

Kursu denetleyen AKHEM Müdürü Kenan Yavuz, müdür yardımcıları Fedai Yaman, Ayşen Ünal, Erdal Karataş, Abdülkerim Kaban, kursiyerlerin kuyum çalışmalarını izledi, başarı diledi. Müdür Yavuz, "Merkezimizde mesleki kurslara önem veriyoruz. Bunlardan biri de kuyumculuk. Bu kursumuza katılar evlerinde çeşitli takılar üretebiliyor, gençler kuyum atölyelerinde çalışabiliyor" dedi.

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