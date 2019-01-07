Kuveytli Büyükelçinden Şanlıurfa Valisine ziyaret

ŞANLIURFA, () - KUVEYT’in Türkiye Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.



Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan yardımlar konusunda devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere önceki gün Şanlıurfa’ya gelen Büyükelçi Al Zawawi’yi Valilikte ağırlayan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hafta sonu ilk olarak Kuveyt Milletvekili Abdulwahab Mohammed Al Babtain ile bir araya gelen Vali Erin, bugün de Büyükelçi Al Zawawi ile Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik sürdürülen projeler hakkında görüşme imkanı bulduklarını kaydetti. Konuşmasına devam eden Vali Erin: “Kuveyt Emirliği tarafından yapılan yardımlardan dolayı başta Kuveyt Emiri olmak üzere yardım kuruluşlarına ilgileri, destekleri ve yardımlardan dolayı Sayın Büyükelçimizin şahsında Kuveyt Devletine ve milletine teşekkürlerimizi iletiyorum. Bugün Kuveytli hayır kurumlarımızın Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere yapmış oldukları ve uyguladıkları bazı projeleri de yerinde görmüş olacağız. Şanlıurfa’da uyguladıkları her bir proje zaten var olan Kuveyt’le Türkiye arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin güçlenmesine vesile oluyor. Peygamberler Şehri Şanlıurfa her zaman Kuveytli kardeşlerimizi ağırlamaktan iftihar duyar. Burası aynı zamanda Kuveyt Büyükelçimizin ve Kuveytli kardeşlerimizin evidir. Ziyaretleri için Şanlıurfalı ve Suriyeli kardeşlerimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi ise Şanlıurfa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek: “ Şanlıurfa’da Suriyelilere karşı ensar kültürünü gördüm. Şanlıurfa’ya ilke defa geldim ama emin olun ki bundan sonra tekrar tekrar geleceğim. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişki dostluğun yanında aynı zamanda stratejik bir ilişkidir. İki ülkenin yönetim anlayışıyla böyle bir ilişkiye sahip olduk ve sahip olduğumuz ilişkilerden iftihar ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yönelik sizlerin yardımları yanında dinimizin gereği olarak aslında manevi anlamda kendimizi de kurtarmak amacıyla yapıyoruz. Verebildiklerimiz karşılığında Allah bizleri muvaffak etsin ve ülkelerimizi belalardan korusun. Bizleri buraya davet ederek ağırladığınız için teşekkür ediyor, dayanışmamızın güçlenerek devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’ya gelen Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi ve beraberindekiler daha sonra yapılan yardım çalışmalarını yerinde görmek üzere düzenlenen gezi programına katıldılar.

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