Kuvayi Milliye Destanı, Foça'da sahnelenecek

İZMİR'in Foça ilçesine gelecek Samsun Sanat Tiyatrosu (SST), ünlü şair Nazım Hikmet'in şiirinden oyunlaştırılan 'Kuvayi Milliye Destanı'nı sahneleyecek.

Foça'da sahnelenecek tek perdelik 'Kuvayi Milliye Destanı' adlı oyunun genel yönetmenliğini ve oyunculuğunu Yaşar Gündem yapıyor. 16 Ekim 2018 Salı günü saat saat 20.00'de Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan oyunun müzikleri Özer Akçay, koreografisi İhsan Bengier, ışık tasarımı ise Yüksel Aymaz'a ait. Biletler oyun günü kültür merkezi gişesinden de temin edilebilecek.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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