Kütüphanede mesai saatleri uzatıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı Halk Kütüphanesi'nde vatandaşın daha çok kitap okuması ve yararlanması amacıyla mesai saatleri uzatıldı.

Sandıklı Halk Kütüphanesi haftanın 6 günü saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kütüphanede daha çok kitap okunması ve kütüphaneden daha çok yararlanılması için pazartesi itibariyle kapanış saati 17.30'dan 20.00'ye uzatıldı.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, "Öğrencilerin ve çalışanların çıkış saatlerini gözeterek kütüphanenin kapanış saatini pazartesi itibariyle 20.00'ye uzatmış bulunmaktayız. Yapacağımız uygulama ile kütüphaneden yararlanma ve kitap okuma sayısında artış olursa ne mutlu bize" dedi.

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