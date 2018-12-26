Kütüphanede 'Kitap Ağacı'

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi'nde yeni yılda kütüphane ve kitaba ilgiyi artırmak amacıyla kitaplar üst üste dizilip çam ağacı şeklinde süslenerek 'Kitap Ağacı' oluşturuldu.

Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, yeni yılda kitap okuma alışkanlığının artması ve dikkatleri kitap okumaya çekmek amacıyla kütüphane içerisinde kitapları çam ağacı şeklinde üst üste koyup süsleyerek 'Kitap Ağacı' yaptı. Kitap Ağacı'nı balon ve ışıklarla süsleyen kütüphane çalışanları geçen yıl da yaptıkları bu çalışmanın etkili olduğunu ve bu yıl da etkili olacağına inandıkları için tekrar yaptıklarını söyledi. Kitap Ağacı'nın yeni yıla kadar kütüphanede kalacağı belirtildi.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç (47), "Geleceğimizin teminatı bu günümüzün çocuklarımız için ne yapılsa azdır diye düşünüyorum. Bu anlamda çocuklarımızı, gençlerimizi hatta bütün vatandaşlarımızı kütüphaneyi ve kitaplarımızı sevdirebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah muvaffak oluruz. Geçen yıl da aynı uygulamayı yaptığımızda buraya gelen çocuklar, okulda arkadaşlarına Kitap Ağacı'nı söylediklerinde üye ve kitap sayımızda artış gözledik" dedi.

Kütüphaneye gelen ve üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen İsmail Burak Yeşilyurt da "Kitap Ağacı'na uzaktan baktığımda dikkatimi çekti. Kitapları daha çekici hale getirmişler. Milletçe ihtiyacımız olan tek şey kitap okumak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI