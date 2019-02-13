Kütüphane için portakal suyu etkinliği

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Hasan Kalan Anadolu Lisesi'nde Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri, okul kütüphanesine kitap kazandırmak için portakal suyu günü düzenlendi. Portakal suyunun satışıyla elde edilen gelirle, kütüphaneye kitap alınacak.

Hasan Kalan Anadolu Lisesi'nde Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri, okuldaki kütüphanelerine yeni kitaplar almak için, okulda portakal suyu etkinliği düzenledi. Kulüp öğrencileri, arkadaşlarına portakal suyu satıp, elde ettikleri gelirle de kütüphanelerine yeni kitap alacak. Portakal suyu etkinliği öğrenciler tarafından ilgi gördü.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×