KUTSO toplantısında adaylar dinlendi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) şubat ayı toplantısına Kaş Belediye Başkan adayları da davet edilerek, projeleri ve görüşleri dinlendi.

KUTSO'nun şubat ayı olağan toplantısına KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay başkanlık yaptı. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ak Parti Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş, CHP Kaş Belediye Başkan Adayı Hayri Süt, DP Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, SP Kaş Belediye Başkan Adayı Hamza Karaağaç, Bağımsız Kaş Belediye Başkanı Adayı Ahmet Muhsin Tüzer, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, KUTSO yönetim kurulu üyeleri ve KUTSO üyesi iş insanları katıldı.

Toplantının başında KUTSO üyelerinin sorunları tartışıldı. KUTSO'nun bölgeyle ilgili yapacağı projeler açıklandı. Kaş'ın sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. KUTSO Başkanı Günay "İş insanı arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz. Sorunları rapor halinde yetkili kurumlara ve makamlara iletiyoruz. Toptancı haller konusundaki tartışmaları ve buradaki üyemiz olan iş insanlarının sıkıntılarını biliyoruz. Bu konuda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la görüştük. Konuyu tüm detayları ile anlattık. Ancak bu konuda atılacak adımı, yasal düzenlemeleri yerel seçimlerden sonra göreceğimizi düşünüyorum. Aidatlar konusunda gerekli düzenlemeyi yaptık. Kaş'ta tüm sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplayacak bir hizmet binası kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ardından Kaş Belediye başkanlığı için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak olan 5 aday görüşlerini açıkladı ve KUTSO üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ak Parti Adayı Mutlu Ulutaş, "Kaş'a yapay mimari getireceğiz. Planlı ve daha kontrollü bir şehir planlayacağız. Kaş'a gelen konuklarımızın gözünün ve gönlünün mutlu olduğu bir Kaş yaratacağız" dedi.

CHP Adayı Hayri Süt, "Alternatif turizm olanaklarını çeşitlendireceğiz. Dünyada yaygın olan engelli turizmine uygun altyapı ve tesisler oluşturacağız. Kültür turizmini bunlara ilave edeceğiz. Hizmet birimlerimizi vatandaşın ayağına götürerek, yerinde yönetime önem vereceğiz" diye konuştu.

DP Adayı Erol Demirhan, "Belediyede mali ve fiziki disiplin sağlayacağız. İşini bilen kişilerle çalışacağız. Kaş'ın ciddi imar sorunları var" dedi.

SP Adayı Hamza Karaağaç, "Kaş için iki önemli projemiz turizm ve tarım. Vatandaşla el ele vererek bu iki sektörü ileriye götüreceğiz. Turizmde ahlaklı çalışmak, müşteri memnuniyetini ön plana almak gerekiyor. Bu konuda eğitimler vereceğiz" diye konuştu.

Bağımsız Aday Ahmet Muhsin Tüzer de "Gençlerimiz bizim yönetimimizde öncelikli olacak. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak, bilim, kültür, sanat ve sporla buluşturacağız. Biz kolektif şuurla Kaş'ı yönetmeye talibiz" dedi.

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