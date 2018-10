KUTSO'dan GTB'ye ziyaret

KÜTAHYA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan KUTSO heyeti, burada düzenlenen toplantıda, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulundular.

Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, KUTSO heyetini Gaziantep'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, oda ve borsalar arasındaki ikili işbirliğinin şehir ekonomilerine pozitif katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde, Türkiye'nin lider şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Akıncı, farklı bölgelerde yetiştirilen birçok tarım ürününün Gaziantep'te işlenerek iç ve dış piyasalara sürüldüğünü ifade etti.

Konuşmasında GTB'nin faaliyetleri, biten ve devam eden projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Antepfıstığı Pilot işleme tesisleri hakkında bilgiler aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen ET Borsası inşaatının son aşamaya geldiğini kaydeden Akıncı, "Türkiye'nin en modern et halini ve et borsasını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan Et Borsası, 17 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet verecek. Vizyon projelerimiz arasında yer alan Et Borsasını, 2019 yılı içerisinde UNESCO Gastronomi kenti şehrimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Akıncı, konuşmasında ayrıca bölge ekonomisi için büyük önem arz eden antepfıstığına yönelik sürdürdükleri çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ise yaptığı konuşmada Gaziantep'in Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, kentin sanayi, tarım ve ticarette model oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep ile olan sosyal, kültürel ve ticari işbirliği bağlarını daha da ileri noktalara taşıma arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Özotraç, " Bizim, Uşak, Afyon ve Kütahya illerini kapsayan bir havalimanımız var. Buranın daha aktif kullanılması için kendi içimizde bir çalışma yaptık.Bu çalışmaların neticesinde haftada bir gün Kütahya ve Gaziantep arasında karşılıklı bir uçak seferi düzenlenebileceği kanaatine vardık. Gaziantep havalimanında aynı şekilde komşu illere yakınlığını göz önüne alındığında bu seferin çok faydalı olacağına inanıyoruz .Bu konuda Gaziantepli paydaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. Eğer böyle bir birliktelik sağlayabilirsek, hem ticari, hem kültürel işbirliği oluşturarak birbirimize katkı sağlayabiliriz " dedi.

Özotraç , Kütahya'nın termal turizmi bakımından önemli bir potansiyel barındırdığına da dikkat çekerek, Gazianteplileri yatırım için Kütahya'ya davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Meclis Üyeleri Mehmet Emin Balyemez,Abdullah Şekeroğlu ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundu.

