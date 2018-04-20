KUTSO'da görev dağılımı

KUMLUCA, () - KUMLUCA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) 7 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.

KUTSO Kumluca merkez hizmet binasında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi. Toplantıya Meclis Başkanı Fahri Özen'in de katıldı. Murat Hüdavendigar Günay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüteceği KUTSO'da, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Bayram Karagül ve İbrahim Uğur Çakır, Muhasip Üyeliğe Turgut Acar getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ertan Parçaoğlu, Erhan Sarıcaoğlu, Bülent Kızılkaya ve Emrah Erdoğan getirildi.

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