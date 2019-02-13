Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

YALOVA’nın Altınova ilçesi Geyikdere Köyü’nden umreye gidecek olan vatandaşlar için köy camiinde bir program düzenlendi.

Geyikdere Köyü Camii’nde düzenlenen programa Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Altınova İlçe Müftüsü Recep eren, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Altınova Müftülüğü Din Görevlileri Kemalettin Kaya, Mümin Şahin, Mehmet Duman ve Rahim Yıldırım tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda umre ibadetinin önemi hakkında sohbet eden İlçe Müftüsü Recep Eren, umrenin sıradan bir seyahat olmadığının altını çizdi. Yatsı namazı sonrası İlçe Vaizi Dr. Mahfuz Geylani’nin yaptığı dua ile tüm davetliler tekbir, salavat ve telbiyeler eşliğinde umreye giden vatandaşları uğurladı.



FOTOĞRAFLI