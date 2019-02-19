Kütahya’da yol çöktü

KÜTAHYA'da Emet-Tavşanlı karayolunun Günlüce köyü mevkiinde göçük meydana gelirken, yol trafiğe kapatıldı.

Yeni yapılan Emet-Tavşanlı karayolunun Günlüce köyü mevkiindeki yol büyük çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde göçük nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bor madeni ve asit tankerlerinin yoğun bir şekilde geçiş yaptığı çift şeritli yolun, dolgusunun tarladan alınan toprakla yapıldığı ve dolguya taş konulmadığı iddia edildi. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Simav’dan güneye uzanan yolun bitirilememesi ve çökmelerin meydana gelmesi bölge halkının da tepkisine neden oldu.