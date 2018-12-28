Kuşlar için cep harçlıklarıyla yemlik yapıp ağaçlara astılar

AMASYA’da Fatih İlkokulu'nda eğitim gören 110 öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları kartonlardan yaptıkları yemlikleri, kış şartlarında yiyecek bulamayan kuşlar için ağaçlara astı.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi çevresindeki ormanlık alandaki ağaçlara Fatih İlkokulu eğitim gören 110 öğrenci tarafından kış şartlarında yiyecek bulamayan kuşlar için karton yemlik asıldı. ‘Kuşlara Bir Damla Umut Projesi' kapsamında okullarına yakın ormanlık alanın yolunu tutan minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları kuş evleri ile üzerine yem yapıştırılan karton yemlikleri dallara asıp kuşları beslemenin sevincini yaşadılar.

Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Kanık, “Çocuklarımızı merhametle besleyip sevgiyle büyütelim. Vicdanlı insanlara ülkemizin ve Dünya’nın ihtiyacı var” dedi. Kanık, “Etkinliğimize yardımcı olan Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Kurt’a, ulaşımımıza destek olan turizm firmasına ve elemanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Kanık, öğretmenler Tülin Güler, Dilek Kurt, Gülgün Sönmez, Mehtap Ürgüp’ün desteklediği ve öğrenciler kendi cep harçlıklarıyla yaptıkları kartondan yemlikleri okul çevresinde ve ormanlık alanda bulunan ağaçlara astılar. Minik öğrenciler çevrelerinde bulunan çöpleri de topladı.