Kuşadası Zeytin Festivali'ne hazır

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 3-4 Kasım'da Zeytin Festivali yapılacak.

Kuşadası Belediyesi'nin çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 'Bolluğa, Sağlığa, Barışa' sloganı ile düzenlediği Zeytin Festivali, 3 Kasım Cumartesi saat 11.00'da kortej ile başlayacak. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında yapılacak ilk hasat ve ilk sıkım ile devam edecek olan festival çerçevesinde sabun yapım atölyesi kurulacak. Yunanistan ve Türkiye'den zeytinyağlı yemekler konusunda usta aşçılar hünerlerini sergileyecek, zeytinyağlı yemek ve meze yapımını anlatacak.

Festivalin ikinci gününde etkinlikler Kuşadalı yazar, gurme Tuğrul Şavkay anısına düzenlenen ve Mutfak Dostları Derneği Başkanı Osman Serim, gazeteciler Ahmet Örs ile Hülya Ekşigil'in katıldığı söyleşi ile sürecek. Pazar günkü etkinlikler arasında öğrenciler ile yaratıcı zeytin ve zeytinyağlı yemekler yarışması, ünlü şeflerin katıldığı gastro showlar düzenlenecek. Gazeteci, yemek araştırmacısı Nedim Atilla ile Kuşadası'ndaki Türkiye'nin en büyük ekolojik çiftlikleri ve zeytin üreticilerinden Gürsel Tonbul 'Ege Zeytini Nasıl Dünya Markası Olur?' konusunu tartışacak. Festival Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın konseri ve Zeytin Dostu Derneği'nin 'Fotoğraf Karelerinde Ölümsüz Anılar' fotoğraf sergisiyle sona erecek. Festivalle ilgili olarak düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, "Kuşadası'nın tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş gastronomik değerini öne çıkartarak; ilçenin 'kültürel, gastronomik ve coğrafi değerlerine sahip çıkan bir turizm destinasyonu' olarak markalaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen festivalimizde ziyaretçilere zengin bir program sunacağız. Kuşadası'nın, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zeytin özelindeki binlerce yıllık mirasa sahip çıkan bir destinasyon olarak markalaşmasını sağlayacak festivalin Kuşadası turizmine olumlu katkılar sağlamasını bekliyoruz" denildi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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