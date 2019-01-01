Kuşadası yeni yıla Yeni Türkü ile girdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl coşkusu, sevilen müzik grubu Yeni Türkü ile zirveye çıktı.

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri düzenlendi. Yeni yıl konseri, soğuk ve fırtınaya rağmen büyük ilgi gördü. Meydanı dolduran vatandaşlar, Yeni Türkü'nün parçalarıyla coştu, gönüllerince eğlendi.

Öte yandan ilçedeki açık otellerin tümü, Balkan ülkelerinden gelen turistler ile çevre il ve ilçelerden bir geceliğine kentte konaklayanlarla doldu. Otellerde, yerel orkestralarla eğlenceler düzenlendi. Şehir merkezindeki restoranların büyük bölümü ise geceyi dolu geçirdi. Barlar sokağı ile Atatürk Bulvarı üzerindeki barlar sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence tutkunlarına hizmet verdi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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