Kuşadası'ndaki turizmciler stres attı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki turizmciler, sezon sonu partisiyle eğlenip, stres attı.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği'nin (KODER) ev sahipliğinde, '2019'a El Ele Açık Hava Partisi' düzenlendi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 davetli partiye katıldı. Partide, Aegean Band Orkestrası sahne aldı. Grup Laçin'in eski üyelerinden Teoman Dalcı ile arkadaşları da küçük bir gösteri yaptı.

Gecede konuşma yapan, 2018 sezonunun iyi geçtiğini söyleyen KODER Başkanı Tacettin Özden, "Kuşadası'nı destinasyon olarak tanıtmayı hedefliyoruz. Turizmin ana kaynaklarından biri uçak diyerek, İzmir havaalanını baz alır, tanıtımı iyi yapar, uçak sayısını arttırırsak, bu bölgenin tamamı turizmden payını alır. Turizm Bakanımız da sektörden gelen biri olduğu için o da bizi çok iyi anlıyor. Bakanlık birimleri de destinasyon tanıtım çalışmalarına özel önem veriyor" dedi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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