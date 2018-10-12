Kuşadası'nda yeni kültür rotası Anaia Liman Kalesi ve Anıtsal Kilisesi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki 'Kadıkalesi' olarak adlandırılan Anaia Liman Kalesi ve Anıtsal Kilisesi'nin kültür turizmine açılacağı bildirildi.

Kuşadası, kültür turizminde uğrak yeri olacak yeri bir merkeze kavuşturuluyor. Bu kapsamda, Aydın Valiliği İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek projenin tanıtımı yapıldı. 'Kültür Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi ve Anıtsal Kilisenin Ziyarete Açılması' projesinin tanıtım toplantısına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, turizmciler, muhtarlar ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. GEKA Desteği ile Anaia'ya uzay çatı, yürüme yolları ve tanıtım levhaları yapılacağını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, şunları söyledi:

"Bölgemiz tam bir kültür vahası. Genelde Efes, Meryemana gibi belli başlı merkezler geziliyor. Kadıkalesi'nin iki çekicilik unsuru var; biri anıtsal kilise, diğeri ise Osmanlı siperleri ve mescit. Anıtsal kilisenin giriş hollerinde kısmen korunmuş duvar resimleri ve mermer döşemeler halen görülmektedir. Taşınmayı bekleyen vaftiz teknesi Selçuk'taki St.Jean'da bile yok. Yine Efes Antik Kenti'ndeki kiliselerde bile bulunmayan ama ayağa kaldırılmayı bekleyen vaaz kürsüsü var. Kısacası burada Efes Antik Kenti, hatta St Jean'daki kiliseden daha önemli bir piskoposluk kilisesi bulunuyor. Burasının bir diğer önemli yanı Kuşadası'nın 1.Dünya Savaşı'nın arkeolojik verilerini sunması açısından önemlidir. Burada 1. Dünya Savaşı'ndaki askerlerin ibadeti için yapılmış mescit var. Çalışmalarımız dünyanın bir çok müzesinde Ege kapları olarak bilinen sırlı kapların burada üretildiğini gösteriyor. Kazılarımızda ayrıca Türkiye'de ilk defa Tevrat öykülerinin duvar panolarını bulduk. Tüm bunlar Anaia'nın çok önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Bu proje ile Kadıkalesi sağlıklı bir gezi yolu ve anıtsal kilise için günümüze yakışır bir çatıya kavuşacak."

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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