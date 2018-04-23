Kuşadası'nda uluslararası resim çalıştayı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 5'inci Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı, kokteylle başladı. Çalıştaya 4 kıtadan 48 sanatçı katılıyor. Malezya, Vietnam, Çin, Japonya, Filipinler, Ukrayna, Özbekistan, Irak, Romanya, Norveç, Arjantin, İtalya, Belçika, Estonya ve Hindistan'dan katılan sanatçılar, yurt içinden katılan sanatçılarla bir hafta boyunca canlı performans sergileyecek. Sanatçıların çalıştay süresince ürettiği eserleri, 29 Nisan günü düzenlenecek kapanış sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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