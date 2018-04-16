Kuşadası'nda turizm haftası kutlamaları başladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 42. Turizm Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kuşadası'ndaki Turizm Haftası kutlamaları, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Törene Aydın İl Kültür Turizm il Müdürü Murat Yılmaz, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, turizmciler ve Kuşadalılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, "42. Turizm Haftası tam zamanı sloganı ile başlıyor. Turizm amiral gemisi Kuşadası'nı yine güçlü günlere götürecek. Bu anlamda gayretli olan sektörün yanında olacağız. Omuz omuza ve yan yana duracağız. Tüm eksiklerimizi birlikte gidereceğiz ve gelecek günlere daha iyi ulaşacağız. Bakanlığımızın yeni bir hedefi uygulaması olan 'accessible city' yani erişelebilir kent için Kuşadası'nda yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın da "Bütün bir yıl çalışmanın yorgunluğunu atmak ve yeni yerleri tanışarak dinlenmek isteyenlin aradığı tek şey mutluluk. İlçemize her turist büyük bir iyimserlikte geliyor. Onları evlerine mutlu bir şekilde gönderebilirsek onlara iyi hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Belediye Başkanı Özer Kayalı da 'turizm ili' kavramının tartışılması ve gereğinin yapılması gerektiğini söyledi. Kayalı, "Büyükşehir olayı çıktı, otorite dağıldı. Turizm kentlerindeki otorite ve yönetim anlayışını daha üst perdeden seslendirip, hükümetin gündemine aldırmamız gerekir. Kuşadası'nın nüfusu 109 bin, reel nüfus 150 bin civarı, ortalama ise 600 bin nüfus var. Bayramlarda 1 milyona ulaşıyor. Ve tüm hizmetleri, alt yapıyı bu yerleşik nüfusa göre yapıyorsunuz. Bu tablo turizmi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

ETKİNLİKLER BİR HAFTA SÜRECEK

Öte yandan, Kuşadası'nda 42. Turizm Haftası kutlamalarının, çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edeceği bildirildi. Kutlamalara 16 Nisan'da saat 14.00'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek resmi törenle başlanacak. Açılışta halk oyunları ve animasyon grupları gösteri yapacak. Hafta boyunca sergiler ve stantlar açılacak. Anaokulu öğrencileri için Çamlık Tren Müzesi Gezisi, ortaokul öğrencileri için Kadıkalesi, lise öğrencileri için ise Magnesia Antik Kenti gezileri düzenlenecek. '2017 Yılı Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2018 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması' başlıklı sempozyum ise 19 Nisan'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda yapılacak.

Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde 21 Nisan'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayıp Kervansaray önünde sona erecek geniş katılımlı kortej yürüyüşü düzenlenecek. Otellerin animasyon ekipleri, turizm örgütleri, turizmle bağlantılı iş kolları çeşitli kostüm ve gösterilerle kortejde yerini alacak.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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