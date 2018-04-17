Kuşadası'nda sahiller ve plajlar yaz sezonuna hazırlanıyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ilin turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki sahil ve plajları, yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışıyor.

Yeni sezonuna hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi, önce halk plajlarının bakım ve düzenlemesine başladı. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolu, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca plajlarda bulunan eski şezlong ve şemsiyeler değiştirildi. Plaja büfe, cankurtaran kuleleri, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kurularak yeni sezona hazırlanılıyor. Çalışmalar da yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bahattin ALBAYRAK / KUŞADASI (Aydın), ()

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