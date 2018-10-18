Kuşadası'nda 'RunAydın Koşusu' heyecanı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez, Kuşadası ilçesinde, RunAydın Koşusu düzenlenecek.

Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı'nda 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren yarış için kayıtlar yapılıp, kit dağıtımı gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yarışların yapılacağı 21 Ekim Pazar günü ise saat 08.30'dan itibaren kit dağıtımına devam edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, 10 kilometrelik yarışların startını saat 10.00'da, 5 kilometrenin startını ise saat 10.15'te verecek. RunAydın'ın ödül töreni ise saat 14.00'te yine İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı'nda düzenlenecek.

Sporcuları zorlu olduğu kadar keyifli bir etabın beklediği 10 kilometre kategorisinde birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL verilecek. 5 kilometre kategorisinde ise birinci 4 bin TL, ikinci 3 bin TL ve üçüncü ise 2 bin TL'yle ödüllendirilecek. Yarışla ilgili ayrıntılı bilgilerin yarışmanın resmi internet sitesi olan 'www.runaydin.com'dan edinilebileceği belirtildi.

BAZI SOKAKLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Diğer taraftan yarışma süresince eski Kuşadası-Selçuk yolundan itibaren Gazi Beğendi Sokağı, Atatürk Bulvarı, Güvercinada Caddesi'nden Kadınlar Denizi Caddesi kavşağına kadar sahil şeridi trafiğe kapalı olacak. Bütün yaş gruplarına yönelik etkinliklerin düzenleneceğini belirten ve halkı organizasyona katılmaya çağıran Çerçioğlu, "Sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı güzide turizm merkezimiz Kuşadası'na tüm sporcularımızı bekliyoruz. İlkini gerçekleştireceğimiz yarışmada yeşilin maviyle kucaklaştığı bir parkur koşucuları bekliyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI