Kuşadası'nda Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı heyecanı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, bu yıl 6'ncı düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Yat Yarışlarına hazırlanıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu bünyesindeki Kuşadası Yat Kulübü'nün (KAYK), Kuşadası Belediyesi ve sponsorların desteğiyle düzenlediği 6'ncı Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı, 27-28 Ekim'de yapılacak. Geçen yıl renkli görüntülere sahne olan yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu ile Uluslararası Yelken Federasyonu'nun kurallarına göre yapılacak. Yarışlar 6 metre ve üstü yelkenlilere açık olacak. Yurt içi ve dışından yarış için gelen tekneler, Kuşadası Setur Marina'da iki hafta boyunca ücretsiz konaklayacak. Yarışlara katılan tüm yatlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, tören alanının bulunduğu körfezde bir kortej geçişi yapacak.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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