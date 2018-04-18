Kuşadası'nda cadde ve bulvarlar asfaltlanıyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası ilçesindeki toplam 9 cadde ve bulvardaki sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Bulvarı, Güvercinada Caddesi, Candan Tarhan Bulvarı, İnönü Caddesi, Gazi Beğendi Caddesi, 50. Yıl Bulvarı, Hülya Koçyiğit Bulvarı, Gençlik Caddesi ve Rıza Saraç Caddesi'nde eskimiş olan asfalt kaldırılıp, sıcak asfalt dökülürken, aynı zamanda bozulmuş kaldırımlar da yenileniyor. Çalışmalar kapsamında, yenilenen cadde ve bulvarlara toplam 47 bin metrakarelik sıcak asfalt döküldüğü belirtildi. Yenilen cadderle Kuşadası'nın çehresinin değiştiği vurgulandı.

KUŞADASI (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI