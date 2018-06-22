Kuşadası'nda aranan 5 kişi yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin son 2 günde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 2 günde bir dizi denetim yaparak şüphelenilen kişilerin kimliklerini kontrol etti. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik dahil 7 suçtan aranan ve hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. denetimde yakalandı. Ayrıca yapılan bir başka kontrolde ise 10 suçtan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. de bir miktar kristal adlı uyuşturucu madde ve esrar ile yakalandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nce hırsızlık suçundan aranan H.C. de, polisin denetiminde yakalandı. Antalya İcra Ceza İlamat Masası'nca dolandırıcılık suçundan aranan E.Ü. de motosikletli polis ekiplerince yakalandı. Kuşadası'ndaki iki ayrı yaralama ile İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce mühür bozma suçlarından aranan M.M. de yine denetimde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve E.S. tutuklandı. E.Ü. Antalya'ya, H.C. ise soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi. M.M.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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