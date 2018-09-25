Kuşadası'na kardeş kentten yabancı öğrenciler geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, Romanya'daki Kardeş Şehri Sinaia'dan 17 öğrenci ve 6 öğretmen konuk olarak geldi.

Kuşadası'na 'Kar Tanesi ile Deniz Yıldızının Buluşması' projesi kapsamında gelen Mihail Cantacuzino Koleji heyetini, Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri karşıladı. Gelen öğrencilerin tümü, Türk gelenek ve göreneklerini, yaşam şekliyle mutfak kültürünü tanımak istediklerini söyleyerek, Türk öğrencilerin evlerine yerleşmeyi tercih etti. 1 hafta boyunca Kuşadası'nda ağırlanacak heyet için Efes, Meryemana, Şirince, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Oleatrium Zeytin ve Zeytin Yağı Müzesine gezi düzenlenecek. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise öğrenci ve öğretmenleri yemekte ağırlayacak. Kuşadalı öğrenciler, kar aktivitelerinin olduğu Sinaia'da kayak öğrenirken; misafir öğrenciler ise deniz aktivitelerinin olduğu Kuşadası'nda deniz, güneş ve kumun tadını çıkaracak.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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