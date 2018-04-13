Kuşadası, duayen gazetecisini kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yerel yayın yapan gazete sahibi 83 yaşında Engin Özcan, yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nın duayen ismi, Halkın Sesi Gazetesinin sahibi Engin Özcan, yaşlılıktan kaynaklanan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, Hanım Camii'nde kılınan namaz sonrası, Kuşadası Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine meslektaşları, siyasiler ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kuşadası'nda 1986 yılında yayın hayatına başlayan Ada'nın Sesi Gazetesi'nde entertip ve dizgi ustası olarak çalışan Engin Özcan, Kuşadası Gazeteciler Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmıştı. 10 yıl öncesine kadar, yüz yıl öncesinin matbaa sistemi olan entertiple dizgi, elle kağıt verilen baskı makinesi ile gazetesini basan Özcan, bu tarihten sonra ise matbaa malzemeleri ile bir basın müzesi açmak için uğraş verdi, ekonomik nedenlerle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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