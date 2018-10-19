Kuş cennetinin yeni konukları

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE ilçesi Noel Baba Kuş Cenneti yeni konukları olan 2 flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Çayağzı Limanı yolunda yaklaşık 100 hektar alana yayılan Noel Baba Kuş Cenneti, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Alanda şu ana kadar 61'i yuvalama ve üreme yapan toplam 149 kuş türü tespit edildi. Avlanmanın yasak olduğu bölge, 2016 yılından bu yana her yıl flamingolara da ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2016 yılında ikisi yavru olmak üzere 3 flamingonun geldiği kuş cennetine geçen yıl 6 flamingo geldi. Geçen şubat ayına kadar bölgede kalan flamingolar daha sonra bölgeden ayrıldı. Pek çok göçmen kuşun durak noktası olarak kullandığı Noel Baba Kuş Cenneti şimdi 2 flamingo ağırlıyor. Flamingoların gelmesiyle alandaki kuş türü sayısı 150'ye yükseldi.

Daha önceki yıllarda alandaki kuş türlerini tespit eden ve kuş cennetiyle ilgili kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Erdoğan, gelen 2 flamingonun büyük ihtimalle geçen yılı alanda geçiren gruptan olduğunu söyledi. Alanda rahat ettikleri ve yeterince yiyecek bulabildikleri için flamingoların bu yıl erken geldiğine değinen Prof. Dr. Erdoğan, "Bu sayı daha çok artabilir. Demre'deki sulak alan korunaklı bir yer. Kendilerini burada güvende hissediyorlar. Ülkemizdeki sulak alanlar çok azaldı. Bunlar büyük ihtimalle ergin. Üreme ve yumurtlama dönemi olan mart ayına kadar burada kalacaktır. Daha sonra Tuz Gölü, Gediz Deltası gibi alanlara gidecektir" dedi.

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