Kuş Cenneti'nde yapılan ahşap yol tamamlandı

Tolga BİRGÜCÜ/BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde yapılan 3,5 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu tamamlandı. Ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yol, delta içerisinde geziye çıkıp Kuş Cenneti’ni görmeye gelenlere de rehberlik ediyor.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve adaylığı 30 Haziran - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleşecek UNESCO 43'üncü Genel Konferansı’nda karara bağlanacak Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’ne yapılan 3,5 kilometre uzunluğundaki ahşap yol, görenleri büyülüyor. Delta girişindeki Jandarma Kontrol Noktasından başlayarak delta sulak alan içerisinde sazlıkların arasında devam eden 3,5 kilometre uzunluğundaki ahşap ve doğal yol, Kuş Cenneti’ni gezmeye gelenlere de rehberlik ediyor. Her yıl 10 binlerce yerli ve yabancı turistin gelerek ziyaret ettiği bölgeye inşa edilen yol, ziyaretçilerinden de tam not alıyor.



ALBAYRAK: MASALSI BİR HAVASI VAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zennube Albayrak, aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Doğal yolumuz tamamlandı. Kuş Cenneti’mizin içerisinde seyreden bu yol, ziyaretçilerimizi adeta büyülüyor. Tamamen doğal olarak inşa ettiğimiz yol, delta bölgesi ile bir bütünlük gösteriyor. Ahşap ve doğaya uyumlu olan yolumuz, belirli yerlerde doğal zemine iniyor. Bu yolda yürüyenler, hem deltanın doğal havası, kuş ve kurbağa sesleri gibi doğal yaşamın ambiyansı içerisinde adeta kayboluyor. Doğallığına hassasiyet gösterdiğimiz yolumuz, burada yürüyen ziyaretçilerimizi Nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu tarladan geçiriyor. Hem spor yaparak yürüdükleri yolun kilometresini ölçme hem de orman içerisinde gibi hissetmesine vesile olan yolumuz, masalsı bir maceranın içerisinde yürüyen ziyaretçilerimizden tam not alıyor. Olumlu tepkiler, bizi memnun ediyor” dedi.