Kuruova'da kar turizmi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki 1560 rakımlı Kuruova Beli kar tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Kaş-Gömbe karayolu üzerindeki 1560 rakımlı Kuruova Beli, Gömbe Yaylası ile Kasaba Ovası'nı ayıran sırt üzerinde bulunuyor. Karlı ve buzlu havalarda zaman zaman ulaşımın aksadığı bir nokta olan Kuruova Beli'nde son dönemde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Özellikle hafta sonları Kaş ve Demre ilçelerinden yüzlerce kişi kar keyfi yaşamak için Kuruova Beli'ne geldi. Bazıları kar üstünde mangal keyfi yaparken, bazıları karda yürüyüş yaparak eğlendi. Çocuklar ise kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Haydar Duman, "Burası çok güzel bir yer. Ailecek hafta sonu karın ve doğanın tadını çıkarmaya geldik. Piknik yaptık. Hava çok güzel olunca, üst tarafımı çıkararak kara girdim. Kar çok güzeldi. Üşümedim. Çok güzel bir anı oldu" dedi.

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