Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetimi için işbirliği protokolü imzalandı

KAYSERİ, () - ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Mimarsinan OSB arasında 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, 2. İşbirliği protokolü de imzalandı. Teknik Destek programında, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, ‘Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetimi’ eğitiminden faydalanacak.

Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de rekabetçi kurumlar oluşturulmasına katkı sağlama misyonu ile hareket ettiklerini ifade eden Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Abdül Baki Uludağ, “ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle bölge katılımcılarımıza sunacağımız bu hizmetle önemli bir farkındalık ve katma değer sunacağımıza inanıyoruz. Bölge Müdürlüğümüzün ana görevi ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır” dedi.

Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim Eğitimi hakkında bilgiler veren Uludağ, “ Günümüzde her işletmenin amacı piyasa değerini yükseltmek olmalıdır. Piyasa değerini yükseltmek için de firmanın büyümesi ve büyüme potansiyelinin olması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin gelişmesi, uzun ömürlü olması ve kuşaktan kuşağa geçmesi için kurumsallaşmak zorunludur. Stratejik Yönetim ise işletmelerimize uzun vadeli düşünme ve görme ufku kazandıracaktır. Sonuç olarak, bölgemizde bulunan işletmelerin giderek zorlaşan şartlarda rekabet edebilmesi ve küresel rekabete karşı koyabilmesi, sağlıklı büyümesi, kurumsallaşması ve kurumsal altyapısını iyileştirmesi gerekmektedir. Bu gereklilik için de ORAN Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle yönetimimizce bu çalışmaların başlatılmasını uygun gördük. Bölge sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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