Kurumlar kan ve kök hücre bağışı için yarışıyor

MERKEZ Bankası personeli kan bağışladı.Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kurumların kan ve ilik bağışında adeta birbirleriyle yarıştığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yapılan kan ve kök hücre bağışlarının önemine dikkati çeken Başkan Ramazan Saygılı, “Son olarak Merkez Bankamızın müdürü ve çalışanlarının yaptığı kan ve kök hücre bağışı bizi mutlu etmiştir” dedi. Merkez Bankası Müdürü Emel Aksoy ise, sadece Türkiye’nin değil dünyanın iyilik dostu olan Kızılay’a katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kzılayımızın yanında düzenli olarak durmaya özen göstereceğiz. İyi ki varsınız” diye konuştu. Kızılay Şube Başkanı Saygılı, bağışın ardından Merkez Bankası Müdürü Emel Aksoy’a teşekkür belgesi sundu.

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