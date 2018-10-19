Kurumlar arasında 'bizim çocuklarımız' projesi işbirliği protokolü imzalandı

KIRKLARELİ Üniversitesi, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırklareli Yeşilay Şubesi arasında 'Bizim Çocuklarımız' projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolünün imzaları, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın ve Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Öğr. Gör. Vedat Açar tarafından atıldı. İmzalanan protokol kapsamında Vali Faik Üstün İlkokulu – Tevfik Fikret Ortaokulu – Mustafa Dalcalı Ortaokulu – Ahmet Mithat Ortaokulu – Kırkşehitler İlkokulu – Doğan Işıkalp İlkokulu öğrencilerinin, Üniversiteden gönüllü öğrenciler rehberliğinde yapılacak çeşitli aktiviteler ile ahlaki ve entelektüel gelişimlerinin olumlu yönde arttırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, proje işbirliği protokolünü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Gerçekleştireceğimiz proje ile yüreklerinde iyilik ve sevgi tohumu taşıyan öğrencilerimiz, eğitim hayatı boyunca edindikleri bilgileri toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci çerçevesinde adı geçen okullarda eğitim gören öğrencilere aktarmak, daha bilinçli, sosyal, akademik başarısı artmış ve çeşitli risk ortamlarından uzaklaştırılmış öğrenciler olmasını sağlamaktır. Kırklareli Üniversitesi olarak ilimizde faydalı olabilmek, birlik ve beraberliğin önemini arttırmak için bu ve bundan önceki projelerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler üretmeye, toplumun her kesimine destek vermeye ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz"

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın de öğrenci lehine olan ve olacak her türlü çalışmanın içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Projenin öğrenci sayısının arttırılarak diğer dezavantajlı okullara da yayılmasını istediklerine vurgu yapan Akın, "Yılsonunda yapacağımız kapanış ve değerlendirme toplantısında projenin başarılı olduğunu görmeyi umut ediyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman konuşmasında, bakanlığın temel amaçlarından birinin çocuklar olduğunu ifade ederek çocuklara rol-model bulmakta zorlandıklarını, ancak Kırklareli’nde bu konuda zorluk çekmediklerine dikkat çekti. Projeyle çocukların ahlaki ve entelektüel birikimlerinin gelişeceğini kaydeden Karaman, "Proje kapsamında çocukların bilimsel gelişimlerinin yanında sosyal gelişimlerine de katkı sağlanacak. Biz bakanlık olarak 400 çocuğumuza maddi ve psikolojik destek sağlıyoruz. Çocuklarımıza rol-model olma yönünde Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin de gönüllü/profesyonel çalışma yoluyla toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci artacak"

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Öğr. Gör. Vedat Açar ise projenin üniversiteye ve projeden yaralanacak öğrencilere faydalı olmasını temenni etti.